AFP

NOS Nieuws • vandaag, 16:49 • Aangepast vandaag, 20:38 President Biden test positief op corona, heeft 'milde klachten'

De Amerikaanse president Joe Biden is vanochtend positief getest op het coronavirus. Dat heeft het Witte Huis naar buiten gebracht. Volgens de woordvoering heeft de president "hele lichte symptomen". De 79-jarige Biden is volledig gevaccineerd en twee keer geboosterd.

Biden gaat in het Witte Huis in isolatie tot hij weer negatief test. Ondertussen blijft hij zoveel mogelijk aan het werk, vergaderingen zal hij bijwonen via videoverbindingen. Daarnaast heeft hij Paxlovid toegediend gekregen, een antiviraal medicijn.

In het kader van bron- en contactonderzoek wordt met iedereen met wie Biden de afgelopen dagen contact heeft gehad, contact opgenomen. Gisteren bracht hij nog een werkbezoek aan Somerset in de staat Massachusetts. Daar hield hij een toespraak over de klimaatcrisis die ook op de televisie werd uitgezonden. Hoe Biden besmet is geraakt, is niet bekendgemaakt.

"In het kader van transparantie zal het Witte Huis de komende tijd dagelijks updates geven over de gezondheid van de president", staat in een verklaring.

Op Twitter deelde Biden een video. "Ik waardeer jullie zorgen, maar het gaat goed met me":

Trump

Bidens voorganger Trump testte in 2020 positief op het coronavirus, net als zijn vrouw Melania. Hij moest vanwege de besmetting in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens zijn staf ging het om een opname uit voorzorg. Een jaar later kwamen in de Amerikaanse media berichten naar buiten dat de toenmalig president ten tijde van zijn opname veel zieker was dan het Witte Huis had gemeld.