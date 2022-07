Biden wil presidentiële bevoegdheden gebruiken om klimaatcrisis aan te pakken

De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. "Het is een noodsituatie en zo zal ik het ook behandelen", zei de president vanavond in een toespraak.

"Wetenschappers hebben het over code rood, klimaatverandering kost ons miljarden", zei Biden in Somerset, in de staat Massachusetts. Hij bracht daar een werkbezoek aan een voormalige kolencentrale. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. "Het vormt een existentiële dreiging voor ons land en voor de hele wereld".