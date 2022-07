Protest in Suriname gaat door, betogers weigeren gesprek met Santokhi

Correspondent Nina Jurna:

"De onvrede over de regering-Santokhi heeft zich in de afgelopen twee jaar opgestapeld, de eisen zijn daarom best wel breed. Die gaan over bijvoorbeeld vriendjespolitiek, corruptie, de gezondheidszorg, prijsstijgingen en wateroverlast. Het is een heel scala aan zaken, wat het algehele wantrouwen tegenover de regering weerspiegelt.

Het is opvallend dat er zo veel mensen demonstreren, want dat gebeurt niet zo heel snel in Suriname. De laatste keer was toen delen van de bevolking zich keerden tegen oud-president Bouterse. Een deel van die betogers is nu opnieuw de straat op gegaan. Maar er zijn onder de demonstranten nu ook meer mensen uit de arbeidersklasse, mensen die zwaar getroffen worden door de verarming."