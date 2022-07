AFP

NOS Nieuws • gisteren, 21:26 Rechtbank gaat mee in verzoek Twitter: versnelde zaak tegen Elon Musk

Twitter heeft een eerste overwinning geboekt in de rechtszaak tegen Elon Musk over diens afgezegde overname: de inhoudelijke behandeling begint in oktober. Musk wilde de zaak pas februari volgend jaar laten starten, terwijl het platform wilde dat het proces zo snel mogelijk zou beginnen. Het bedrijf had ingezet op september.

Twitter heeft er belang bij de onzekerheid die de zaak met zich meebrengt zo kort mogelijk te laten duren. Ook de rechter wees hierop. Zolang de overname onzeker blijft, des te groter wordt de wolk van onzekerheid die over het bedrijf hangt."

Het team van Musk stelt dat het maanden de tijd nodig heeft om informatie in te winnen over de hoeveelheid nep-accounts die op Twitter actief zijn. Ook wil het team experts horen.

Aantal nep-accounts

De rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware, waar Twitter als bedrijf staat geregistreerd, trekt in oktober vijf dagen uit voor de zaak. Die draait uiteindelijk om de vraag hoeveel nep-accounts er op het platform actief zijn.

Het bedrijf meldt al jaren in officiële documenten dat het aantal actieve bots minder dan 5 procent is van het aantal dagelijks actieve gebruikers en benadrukt daarnaast dat dit een schatting is.

Musk gelooft Twitter niet, hij denkt dat het werkelijke aantal nep-accounts eerder rond de 20 procent zit. Bewijs hiervoor heeft hij niet gegeven. Nep-accounts waren eerst juist een belangrijke reden dat hij het platform wilde kopen, om ze vervolgens op te ruimen.

Twijfel over overname

De miljardair en topman van Tesla deed in april een bod op Twitter en kwam nog dezelfde maand tot een overeenkomst met het bedrijf. Dit gebeurde onder grote druk; het Twitterbestuur wilde het eerst eigenlijk niet, maar gaf al snel toch toe.

In mei liet Musk voor het eerst blijken te twijfelen over de overname vanwege de nep-accounts. Begin deze maand liet hij weten er definitief van af te zien. Een mogelijkheid die hij in principe niet heeft, er ligt immers een overeenkomst. Het socialemediabedrijf wil hem dan ook houden aan de gemaakte afspraken en besloot een zaak aan te spannen.

Hoe die rechtszaak uiteindelijk gaat verlopen, is afwachten. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk.

Vier mogelijke scenario's waarin de zaak kan eindigen:

NOS De mogelijke uitkomsten van de zaak tussen Twitter en Elon Musk