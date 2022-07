AFP

NOS Nieuws • vandaag, 08:01 Kan het nog goedkomen tussen Twitter en Elon Musk? Nando Kasteleijn redacteur Tech

De relatie tussen Twitter en Elon Musk laat zich van begin af aan het best omschrijven als een achtbaan. De miljardair zei in april dat hij Twitter wilde overnemen en kreeg daarvoor groen licht van het bedrijf. Een maand later pauzeerde hij de overname en vorige week vrijdag zei hij er definitief van af te zien.

Het bedrijf spande daarop een rechtszaak aan om hem aan de deal te houden. Het platform zegt er álles (en meer dan wettelijk verplicht) aan gedaan te hebben om Musk van informatie te voorzien. De miljardair gaf op belangrijke momenten niet thuis, vindt het bedrijf.

In feite is een van 's werelds bekendste sociale media overgeleverd aan de grillen van 's werelds rijkste mens. De soap roept twee vragen op: waarom kwam Musk terug van zijn plannen om Twitter over te nemen? En wat betekent dit voor de toekomst van het bedrijf?

Waarom wil Musk onder de deal uit?

"Twitter heeft enorme potentie, ik zal deze ontgrendelen." Met deze ambitieuze woorden deed Elon Musk drie maanden geleden zijn bod van 44 miljard dollar. Hij had naar eigen zeggen twee belangrijke redenen om het bedrijf te kopen: er moest veel meer gezegd mogen worden op het platform en hij wilde iets doen aan alle nepaccounts.

Opvallend is dat juist die nepaccounts voor Musk nu reden zijn om van de deal af te willen. Hij is ervan overtuigd dat het werkelijke aantal 'bots' veel hoger ligt dan dat Twitter zelf al jaren meldt. En Twitter zou belangrijke informatie voor hem achterhouden. Bewijs voor deze claims levert hij niet. Musk beroept zich nu op een afspraak waarbij - in het geval van een verandering met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering - hij van de deal mag afzien. Een redenering die volgens juristen die hierover spraken met Amerikaanse media, niet klopt.

De zes belangrijkste momenten uit de 'soap' tussen Twitter en Elon Musk tot nu toe:

Alles goed en wel, maar waarom zo'n grote draai in korte tijd? Vanaf het moment dat de deal beklonken was, duurde het slechts negentien dagen voordat Musk voor het eerst openlijk twijfelde.

Allereerst is er de beurs. De aandelen van Twitter en Tesla zijn flink gedaald. Dat betekent dat Musk veel geld betaalt voor een bedrijf dat sinds zijn bod minder waard is geworden. Zijn eigen vermogen - dat vooral bestaat uit aandelen in Tesla - is ook gedaald. Oftewel: de economische situatie is in korte tijd dusdanig veranderd dat de deal veel minder aantrekkelijk is.

Daarnaast is er de vraag over de werkelijke intentie van Musk. Wilde hij echt Twitter kopen? Daar leek het wekenlang wel op. Hij doorliep alle stappen heel serieus. Toch houdt Matt Levine, een toonaangevende financieel columnist bij Bloomberg, er nu toch sterk rekening mee dat het voor hem al die tijd een grap was. Al was het dan een grap die hij lang volhield.

Zou een ondernemer als grap voor miljarden een bedrijf willen overnemen? Waarschijnlijk niet. Maar Musk is niet een doorsnee miljardair. Zelfs de advocaten van Twitter werpen deze suggestie in de aanklacht op.

Wat is Twitters toekomst?

Voor Twitter is dit de meest onzekere periode in de zestienjarige geschiedenis van het bedrijf. En dat zegt wat. Het bedrijf is sinds de oprichting geplaagd door interne problemen, machtswisselingen en het feit dat het maar niet goed lukte om te innoveren en om snel te groeien.

Toen duidelijk werd dat Musk aandelen in Twitter had gekocht begin april, nam de onrust intern toe. En die werd vervolgens met elke nieuwsontwikkeling alleen maar groter. Een interne bijeenkomst waarin medewerkers aan Musk vragen konden stellen - waar de miljardair ogenschijnlijk via z'n telefoon aan meedeed - bracht geen verbetering.

Daarnaast zit Twitter vast: het kan nu veel moeilijker grote beslissingen nemen. Zowel op productniveau - denk aan nieuwe functies - maar ook als het aankomt op zware moderatiebeslissingen. Ook bestaat de kans dat medewerkers de juridische strijd niet afwachten en vertrekken en dat het aantrekken van nieuw talent lastig is.

In de rechtszaak staat Twitter sterk, is nu de algemeen gedeelde analyse. De vraag is hoe de advocaten van Musk de aanklacht gaan weerleggen. Wanneer de rechtszaak begint, is nog niet bekendgemaakt.

Zo kan de zaak tussen Elon Musk en Twitter aflopen:

