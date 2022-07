Eerste wandeldag Nijmeegse Vierdaagse geschrapt vanwege hitte

"Dit zijn de warmste temperaturen die we tot nu toe in de Vierdaagse week hebben gemeten, en zijn dus ook hoger dan in 2006", zei de meteoroloog van het evenement op een persconferentie. "Het is niet alleen voor de wandelaars gevaarlijk om bij zulke hoge temperaturen te gaan wandelen, ook voor de vrijwilligers en medische teams is het niet verantwoord."