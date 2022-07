'Rusland versterkt posities in het zuiden van Oekraïne'

Rusland is bezig zijn positie in het zuiden van Oekraïne te versterken, ook buiten de Donbas, meldt het Britse ministerie van Defensie zondag.

Militairen, uitrusting en voorraden worden verplaatst tussen Marioepol en Zaporizja en in Cherson. Ook in Melitopol zou het Russische leger de veiligheidsmaatregelen verder opschroeven.

Explosies in Mikolajiv

Gezien de druk op de Russische troepen lijkt de versterking in het zuiden, terwijl gelijktijdig de gevechten in de Donbas doorgaan, erop te wijzen dat de Russen de dreiging van Oekraïne serieus nemen.

Zo ging in de zuidelijke stad Mikolajiv vanochtend vroeg het luchtalarm af. De burgemeester van de stad schreef op Telegram dat in de stad zeker tien explosies zijn gehoord. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Nikopol kwam onder vuur te liggen van Russische Grad-raketten. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.