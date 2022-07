Oekraïne bestookt Russisch wapendepot Cherson, offensief ophanden

Defensiedeskundige Frans Osinga over een Oekraïens offensief in het zuiden:

"Dat Oekraïne het heeft over een groot offensief in het zuiden van Oekraïne dient meerdere doelen. Allereerst om aan het volk te laten zien dat er licht aan het eind van de tunnel is, en dat de mobilisatie zijn vruchten afwerpt. Ook is het gericht aan Rusland, dat hierdoor mogelijk gedwongen wordt om eenheden vanuit de Donbas te verplaatsen naar het zuiden waardoor de opmars in de Donbas zal stokken.

Daarnaast bevat de Oekraïense strijdbaarheid een boodschap aan het Westen: ga door met het geven van militaire steun. Die steun is hard nodig, want de factor tijd speelt een belangrijke rol in de strijd in Oekraïne.

Oost-Europese landen en de NAVO zijn zeker bereid steun te geven, want als de oorlog uitmondt in een soort frozen conflict, dan zou dit door Poetin gezien worden als een bewijs dat agressie loont en dat Rusland over een paar jaar alsnog kan proberen om Kiev te veroveren.

Door hevige weerstand te bieden in de Donbas heeft Oekraïne tijd gewonnen voor de strijd in Cherson, dat economisch gezien veel belangrijker is. In die tijd zijn westerse leveranties van artillerie, munitie en Himars-systemen gearriveerd.

Hiermee kan Oekraïne een vuist maken en Rusland ook op afstand gevoelige verliezen toebrengen. Zeker als Oekraïne ook het luchtoverwicht daar kan bevechten, is er een mogelijkheid dat de Russen worden teruggedrongen.

Dat de Russen echt last hebben van de slijtageslag is duidelijk. Er worden gevangenen met gevechtservaring vrijgelaten uit gevangenissen en ook aan de Fins-Russische grens gestationeerde troepen worden naar het front gestuurd. Verder wordt er verouderd materieel uit de Koude Oorlog ingezet.

Hoewel het met de steun van de NAVO en Oost-Europa momenteel wel goed zit, is Oekraïens succes op redelijk korte termijn belangrijk om die steun in stand te houden. Duitsland en Italië bijvoorbeeld zijn erg bezorgd over hun energieafhankelijkheid van Rusland en de grote economische gevolgen als Rusland besluit de gaskraan definitief geheel dicht te draaien."