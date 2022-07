Biden met lege handen na bezoek Midden-Oosten: geen extra Saudische olie

Ties Brock, correspondent Israël en Palestijnse gebieden:

"Veel nieuws heeft het bezoek van Joe Biden aan Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever niet opgeleverd. Waar eerdere Amerikaanse presidenten met plannen en initiatieven kwamen om het Palestijns-Israëlisch conflict op te lossen, getuigen Bidens uitspraken de afgelopen dagen niet van veel ambitie om de status quo in het gebied te veranderen. Een oplossing gaat er "op korte termijn" toch niet komen, zei Biden zelf bij aankomst op het vliegveld.

Liever dan over de bezetting en het conflict sprak Biden over de groeiende banden tussen Israël en Arabische landen in de regio, met name Saoedi-Arabië. Met de opening van het Saudische luchtruim voor Israëlische vluchten naar Oost-Azië, heeft Biden bovendien een bescheiden diplomatieke opsteker weten te presenteren. Het is een voortzetting van het beleid van Trump, die zich in Israël populair maakte met onder andere de Abraham-akkoorden met verschillende Arabische landen.

Ook op een ander gebied volgt Biden de voetstappen van zijn voorganger. Want de eenzijdig pro-Israëlische besluiten die Trump nam, zoals het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en het sluiten van het Amerikaanse consulaat voor de Palestijnen, worden door Biden niet teruggedraaid. Al met al zullen Israëliërs daarom een stuk tevredener op het bezoek terugkijken dan Palestijnen."