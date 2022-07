Biden kan niet langer om Saudi-Arabië heen, en andersom

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr:

Het Westen ziet Visie 2030 vaak als theater, maar feit is dat Saudi-Arabië de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wel is de situatie voor mensenrechtenactivisten veel zwaarder geworden: de repressie is voor mensen die hun mond opentrekken verergerd.

Aan de andere kant is er een gevoel van trots in het land. Saudi-Arabië is steenrijk, en kan daardoor zijn eigen lijn volgen. Bin Salman heeft daar min of meer gelijk in gekregen: na alle rapporten en kritische geluiden rond Khashoggi komt bijna iedereen weer met hangende pootjes terug.

Saudi-Arabië trekt economisch gezien weer aan het langste eind. Hetzelfde zien we met Qatar: vorig jaar ging het nog over mensenrechtenschendingen rond het WK voetbal, nu worden ook daar weer handjes geschud. Wat dat betreft is de oorlog in Oekraïne voor beide Golfstaten een uitgelezen kans om hun reputatie te verbeteren.