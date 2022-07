Boete voor dertien apotheken vanwege illegale handel in geneesmiddelen

13 apotheken in Nederland hebben boetes oplopend tot 30.000 euro gekregen omdat ze tussen 2017 en 2019 illegaal in geneesmiddelen hebben gehandeld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat het om 43 verschillende medicijnen met een omzetwaarde van 8,5 miljoen euro. De geneesmiddelen werden voornamelijk in Duitsland op de markt gebracht.