Opnieuw ruzie EU en Hongarije om lhbti-rechten en persvrijheid

Uitzendvergunning ingetrokken

De Europese Commissie wil verder dat de rechter zich buigt over de uitzendlicentie van Klubradio, een zender die het overheidsbeleid bekritiseert. Ruim een jaar geleden werd de radiozender uit de lucht gehaald en sindsdien zijn de uitzendingen alleen nog online te volgen. Een regeringswoordvoerder zei destijds dat er geen probleem was met de mediavrijheid in Hongarije en dat het niet waar was dat de regering het station uit de lucht heeft gehaald.