In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 22:00 Identiteit Duitse piloot die in WO II neerstortte bij Opeinde na 79 jaar vastgesteld

Sla de carrousel over SMAMF De Duitse piloot Konstantin Benzien stortte in 1943 neer in het Friese Opeinde.

SMAMF Een Duits jachtvliegtuig Messerschmitt 109

Een Duitse piloot die in de Tweede Wereldoorlog met zijn vliegtuig neerstortte bij het Friese Opeinde is na 79 jaar geïdentificeerd. Onderzoek van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF) heeft uitgewezen dat het gaat om onderofficier Konstantin Benzien.

Zijn Messerschmitt Bf 109, een jachtvliegtuig, stortte op 11 december 1943 neer op een slagerij bij het dorp. Omdat het met hoge snelheid gebeurde, kwam het toestel diep in de bodem terecht.

"Op locatie zijn wat wrakdelen gevonden, waaronder een deel van een propeller waaraan je kunt zien wat een enorme smak deze Messerschmitt gemaakt heeft", vertelt onderzoeker Alexander Tuinhout aan Omrop Fryslân. "Het voor ons meest belangrijke voorwerp dat hier is gevonden, is een ring die Konstantin om zijn vinger had. Dit brengt je toch heel dicht bij de piloot."

Van de piloot werden verder alleen wat stoffelijke resten gevonden. Hij werd in een anoniem graf begraven op de Duitse Oorlogsbegraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn. De SMAMF heeft daarna lange tijd geprobeerd om de naam van de piloot te achterhalen.

SMAMF De ring van de neergestorte Duitse piloot

Het vliegtuig van Benzien was niet het enige toestel dat op 11 december in de omgeving neerstortte. Volgens de SMAMF zijn toen op zijn minst twintig Amerikaanse en tien Duitse toestellen neergestort. Dit kwam doordat de Luftwaffe een groep Amerikaanse bommenwerpers onderschepte, waarna felle luchtgevechten uitbraken.

De meeste slachtoffers konden vrij snel geïdentificeerd worden. Uit archiefonderzoek van het SMAMF blijkt dat er op 11 december 1943 maar twee Duitse piloten vermist werden: Friedrich König en Konstantin Benzien. Eén van hen moest dus wel het slachtoffer bij Opeinde zijn.

In 1999 werd duidelijk dat König omgekomen was bij het Drentse Peest. Daarmee was volgens de SMAMF duidelijk dat het Benzien was die bij Opeinde om het leven kwam. De Duitse autoriteiten identificeren echter alleen maar mensen op basis van dna-bewijs en dat was er nog niet.

Oudste zus

Volgens Tuinhout was het achterhalen van het dna van de familie Benzien niet gemakkelijk. "Uiteindelijk hebben we nog een zus in Amerika getraceerd maar die was ook overleden", vertelt Tuinhout.

Haar kleinkinderen kwamen niet meer in aanmerking voor het leveren van een dna-monster. "Maar ze beschikten over enveloppen die zij tijdens haar leven verstuurd had en onder de postzegels en lijmranden heeft het Nationaal Forensisch Instituut dna kunnen vinden."

Het dna-profiel van de botten van de onbekende piloot kwam overeen met het dna-profiel van de zus. Daarmee werd definitief duidelijk dat het gaat om Konstantin Benzien.

Benzien ligt nog steeds begraven in een anoniem graf, maar volgens Tuinhout komt daar verandering in. "Daar staat nu ein Deutscher Soldat, een naamloos graf", vertelt Tuinhout. "Het is altijd ons doel geweest om dat grafkruis te laten vervangen door een kruis met de naam Konstantin Benzien en daar hebben we nu groen licht voor gekregen."

