Standbeeld voor omgekomen bemanningsleden Britse bommenwerper onthuld

Prinses Margriet heeft tijdens een herdenkingsceremonie in Almere een standbeeld onthuld voor de omgekomen bemanningsleden van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.

De Short Stirling BK716 stortte in 1943 neer in het IJsselmeer, het huidige Markermeer, na een nachtelijke aanval op Berlijn. Vijf Britse en twee Canadese bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Het toestel werd neergeschoten door een Duitse nachtjager.

Vorig jaar werd een deel van het toestel geborgen. Daarbij werden naast onderdelen van het toestel ook stoffelijke resten gevonden.

Nabestaanden

Bij de herdenking waren nabestaanden van de bemanning aanwezig. John Kennedy verloor zijn oom bij de crash. "Ik had niet door hoe ongelooflijk veel werk hierin is gestopt voor deze zeven omgekomen bemanningsleden", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Ook Fiona Williams uit het Canadese Niagara Falls is dankbaar voor het bergingswerk dat in het Markermeer is verricht. Williams verloor haar oom. "Het betekent veel voor ons om te weten waar hij is gebleven. Ik wist nooit waar hij was, niemand wist het."

Het beeld bestaat uit een levensgrote, jonge piloot die op een origineel motorblok van de BK716 zit.