Troost voor nabestaanden 220 vermiste vliegeniers met nationaal monument

Voor veel mensen biedt het IJsselmeer vertier, maar voor de nabestaanden van ongeveer 220 vermiste vliegeniers was dat de afgelopen decennia anders. De vliegeniers raakten vermist tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zaten aan boord van geallieerde bommenwerpers die boven het IJsselmeer werden neergeschoten door de Duitsers.

Het merendeel van die bemanningen is teruggevonden, maar ongeveer 220 van hen zijn nog altijd spoorloos. Om hen te eren, wordt vandaag een nationaal monument onthuld vlak voor de kust van het Friese dorpje Molkwerum.

Offer

Het idee voor het monument ontstond in Molkwerum zelf. Daar ligt namelijk het graf van de Schotse piloot Tom McCrorie. Op 5 juli 1943 spoelde zijn lichaam aan net buiten het dorpje. Een aantal dagen daarvoor, op 23 juni 1943, was zijn Stirling-bommenwerper neergestort in het IJsselmeer, zo'n zeven kilometer ten oosten van Den Oever. Aan boord waren zeven bemanningsleden. Vijf, onder wie McCrorie, spoelden weken later aan, maar de twee andere zijn nooit gevonden.

"We kwamen erachter dat er voor hen helemaal geen monument of gedenksteen was", zegt Fekke Bandstra, die samen met dorpsgenoten het project bedacht. "Het was gebruikelijk dat vliegeniers in het land waar ze sneuvelen ook werden begraven. Dat is dan ook een plek waar de herinnering aan hen levend wordt gehouden, maar voor de vermisten was er niets. Zodoende kwamen we op het idee om een nationaal monument voor alle vermiste vliegeniers boven het IJsselmeer te maken, zodat ook zij herdacht worden voor het offer dat ze gegeven hebben."

"Het begon heel klein, want we wilden twee jaar geleden in het kader van 75 jaar vrijheid eerst alleen een gedenksteen maken voor McCrorie. Maar uiteindelijk is het een nationaal monument geworden. Het is heel bijzonder dat het is gelukt."