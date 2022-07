ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Amsterdammer opgepakt die ontsnapte tbs'ers hielp

De politie heeft op 30 juni een man opgepakt die een week daarvoor twee tbs'ers hielp uitbreken uit de Pompekliniek in Nijmegen. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer, meldt Het Parool. De man zat in de auto met Luciano D., één van de twee tbs'ers, toen die werd aangehouden bij een tankstation in Den Haag.

De opgepakte man wordt ervan verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de ontsnapping van de twee tbs'ers Luciano D. (24) en Sherwin Windster (27), die nog altijd voortvluchtig is. Hij zou met een slijptol een gat in de omheining van de kliniek hebben gemaakt waar D. en Windster doorheen konden kruipen. Uit politieonderzoek bleek dat de man in de week voor de uitbraak onder zijn eigen naam een slijptol had gehuurd.

Afpersing en gewapende overval

De ontsnapping van de twee tbs'ers ging zo snel, dat ingrijpen niet mogelijk was, stelde de directeur van de Pompestichting eerder. En een tweede hek, dat ontsnappingen uit de kliniek in Nijmegen moeilijker moet maken, is na drie jaar nog steeds niet af.

Tbs'ers in de kliniek mochten het weekend na de ontsnapping niet met verlof. Ook nam de kliniek extra veiligheidsmaatregelen.

De twee vluchtten in een witte Volkswagen Golf die klaarstond. Die auto werd al eerder teruggevonden. De politie ging snel met een helikopter op zoek naar het duo, maar ze bleken spoorloos. Windster werd in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een dode viel. Luciano D. zat in de Pompekliniek nadat hij voor een overval uit 2017 was veroordeeld tot vijf jaar cel met tbs.