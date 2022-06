Vluchtauto van ontsnapte tbs'ers gevonden

De auto waarmee twee tbs'ers vorige week ontsnapten uit een tbs-kliniek in Nijmegen, is gevonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekendgemaakt.

Waar en hoe de auto precies is gevonden, wil een OM-woordvoerder niet zeggen, wel dat politie de auto afgelopen donderdag op het spoor kwam, twee dagen na de ontsnapping. In het belang van het onderzoek is de vondst van de auto niet eerder bekendgemaakt, schrijft Omroep Gelderland .

Volgens de woordvoerder is de man die auto op dat moment bestuurde kort aangehouden maar later weer vrijgelaten. Die Amsterdammer heeft niets met de ontsnapping te maken.

Spoorloos

Ze werden geholpen door een onbekend aantal handlangers die met apparatuur, mogelijk een slijptol, een gat hadden gemaakt in het hek van de forensisch-psychiatrische kliniek. Ze zijn gevlucht in een witte Volkswagen Golf die klaarstond. De politie deelde al snel een foto van de twee.

De Nijmeegse Pompekliniek bekeek de afgelopen dagen hoe cliënten reageren op de ontsnapping en of het hen stimuleert niet terug te komen van verlof. "Dit blijkt niet zo te zijn. Wij schatten in dat er geen extra risico is op niet terugkomen, de veiligheidsmaatregelen kunnen dus weer terug naar hoe het voor de ontsnapping was", vertelt woordvoerder Inge Noordijk tegen Omroep Gelderland.