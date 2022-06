Twee tbs'ers ontsnappen met hulp van buitenaf uit Pompekliniek Nijmegen

Uit de Pompekliniek in Nijmegen zijn twee tbs'ers ontsnapt. Dat bevestigen de Pompestichting en de Inspectie Justitie en Veiligheid na berichtgeving door het regionale dagblad De Gelderlander. Handlangers hebben volgens de krant met een slijptol een gat in het hek van de tbs-kliniek gemaakt, waardoor het tweetal kon ontsnappen. De kliniek kan dat op dit moment niet bevestigen.

Nadat de twee tbs'ers door het hek waren geklommen, zouden ze zijn meegenomen in een auto die in de buurt van de kliniek klaarstond. De politie, het Openbaar Ministerie en de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn op de hoogte gebracht van de ontsnapping en het duo wordt gezocht.

Een woordvoerder van de Pompestichting zegt dat er in verband met het onderzoek van de politie geen verdere mededelingen gedaan kunnen worden over de uitbraak. Ook over hun identiteit en het gevaar dat ze mogelijk vormen wordt nog niets naar buiten gebracht.

Het is niet voor het eerst dat er tbs'ers ontsnappen bij de Pompestichting. In 2019 ontsnapten er in korte tijd een aantal ter beschikking gestelden en ook in 2017 wist iemand met een bouwschaar door het hek te komen.