ANP

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 10:53 Stikstoffabriek Zuidbroek versneld afgebouwd na oplossing conflict

De bouw van de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek wordt in versneld tempo hervat. Deze zomer worden nog vijfhonderd mensen extra ingezet uit heel Europa om de opgelopen vertraging in te lopen.

"De verwachting is dat de bouw van de fabriek eind augustus gereed is. De eerste stikstofproductie vindt dan in oktober plaats", laat opdrachtgever Gasunie weten.

In de installatie wordt stikstof bijgemengd bij hoogcalorisch gas uit het buitenland. Het is dan geschikt voor Nederlandse verwarmingsketels en gasfornuizen. Zo moet het wegvallen van Gronings gas worden opgevangen.

Stikstofproductie

De bouw van de nieuwe, grote stikstoffabriek begon op 9 maart 2020. Een week later ging Nederland door corona in een eerste lockdown. Dat had grote gevolgen. Bepaalde onderdelen uit het buitenland kwamen later of helemaal niet. Het was onmogelijk om productielocaties in het buitenland te bezoeken en op de bouwplaats zelf golden strenge restricties.

Bovendien ontstonden er onderlinge frustraties tussen de Amerikaanse hoofdaannemer Air Products in Londen en de Nederlandse onderaannemer Ballast Nedam. Een paar maanden geleden kwam de bouw daarom vrijwel stil te liggen. De oorspronkelijke opleverdatum van de fabriek, april 2022, was toen al gemist.

"De druk om dit project af te ronden is heel erg hoog, omdat het van invloed is op de gaswinning in Groningen", legde een woordvoerder van de Gasunie uit in mei van dit jaar. "Als de druk zo hoog is, wordt het soms ook lastig om samen te werken. Niets menselijks is ons vreemd."

Met de inzet van extra mensen is dat conflict nu opgelost, meldt RTV Noord.

Waakvlam

Voor de 'gewone' gaswinning in Groningen maakt dat overigens niet veel uit. Gasunie wijst er op dat "de marktvraag naar aardgas de afgelopen tijd aanzienlijk is teruggelopen."

Tegelijkertijd heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vorige maand het besluit genomen om, vanwege de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke situatie, de productielocaties van het Groningenveld nog niet definitief te sluiten maar open te houden op een zogenaamde minimum-flow, op de waakvlam dus.