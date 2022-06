Groningen wil garanties dat extra gaswinning wordt uitgesloten

De provincie Groningen, een groot aantal gemeenten en de besturen van de Veiligheidsregio en de waterschappen in Groningen hebben samen een brief gestuurd aan staatssecretaris Vijlbrief. Zij willen dat een mogelijke verhoging van de gaswinning in Groningen helemaal van tafel gaat.

Onlangs maakte de Gasunie bekend dat de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek opnieuw vertraging heeft opgelopen. De installatie, gebouwd door Gasunie, is bedoeld om buitenlands gas geschikt te maken voor Nederlands gebruik.

De installatie is een belangrijke schakel in het afsluiten van het Groningenveld: als het buitenlands gas in Zuidbroek kan worden gemengd met stikstof, is het gas uit de Groningse bodem niet meer nodig.

Gedeputeerde van de provincie Groningen Johan Hamster wil van het kabinet een absolute garantie dat de gaswinning niet alsnog wordt verhoogd, nu er weer vertraging is met de bouw. "Extra gaswinning kan niet aan de hand zijn omdat de veiligheid van Groningers nog steeds niet gegarandeerd is."

In 2023 of 2024 kraan helemaal dicht

Vooralsnog wil het kabinet uiterlijk in 2024 de gaskraan in Groningen volledig dichtdraaien. Tot die tijd wordt de winning stapsgewijs afgebouwd. Maar met de vertraging van de bouw van de stikstoffabriek en de oorlog in Oekraïne, rijst de vraag of dat nog haalbaar is.

Maandag waarschuwde minister Jetten van Klimaat dat het vullen van de Nederlandse gasvoorraden voor komende winter moeilijker wordt, nu Gazprom stopt met leveren. Jetten noemde het inzetten van Gronings gas een "aller-allerlaatste optie" als er echt grote problemen komen in de energievoorziening.

Hij herhaalde daarmee eerdere woorden van het kabinet, dat in april stelde dat het openhouden van het Groningenveld alleen in het alleruiterste geval tot de mogelijkheden behoort. Daarvan is volgens de regering sprake wanneer de energielevering aan huishoudens en "andere beschermde afnemers zoals ziekenhuizen ernstig in gevaar komt".

Hamster is van de beloftes op de hoogte, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar het leek ons toch wijs een brief te sturen". Wat de gedeputeerde betreft is meer gaswinning in Groningen absoluut uitgesloten, zelfs als daar ruimhartige compensatie tegenover staat. "Er wachten nog 1500 tot 2000 Groningers op versterking van hun woning."

Rutte opnieuw in Groningen

Premier Rutte is vanmiddag opnieuw in de provincie om daar bijgepraat te worden over de vorderingen rond de aardbevingsproblemen. Het is de zevende keer dat Rutte een werkbezoek aan de provincie brengt, maar het is zijn eerste bezoek sinds het aantreden van Rutte IV.

Het werkbezoek start in de stad Groningen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle schade veroorzaakt door bevingen. Later op de dag gaat Rutte met gedupeerden in gesprek over de impact van de schade.