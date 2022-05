Gazprom stopt met leveren van gas aan Nederland vanwege conflict over betaling

Het Russische bedrijf Gazprom stopt na vandaag met het leveren van gas aan Nederland. Dat meldt gashandelaar Gasterra, die in handen is van Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat.

Gasterra wil niet ingaan op de betalingseisen van Gazprom. Die zijn een gevolg van een door de Russische president Poetin opgesteld decreet over de betaling in roebels. Het Nederlandse bedrijf krijgt daardoor in de periode 31 mei (morgen) tot en met 30 september 2022 2,0 miljard m3 gas niet geleverd. Het bedrijf zegt dat het daarop heeft geanticipeerd door elders gas in te kopen.

Gasterra geeft twee redenen voor het niet ingaan op de betalingseisen. Door in roebels te betalen zou het bedrijf de EU-sancties tegen Rusland schenden. Daarnaast moet het dan in Moskou bankrekeningen openen. Die vallen onder Russisch recht, wat een te groot risico zou zijn, aldus Gasterra.

'Geen gevolgen voor huishoudens'

Minister Jetten (Klimaat en Energie) zegt begrip te hebben voor het besluit van Gasterra om niet op de betalingseisen van Gazprom in te gaan. Volgens Jetten heeft dat geen gevolgen voor de Nederlandse huishoudens.

Jetten verwacht ook geen gevolgen voor het bedrijfsleven. "Het kabinet blijft de situatie de komende tijd nauwlettend in de gaten houden", zegt hij.

Vullen gasreserves

Een woordvoerder van Gasterra zegt dat het vullen van de gasreserves "in principe volgens plan" doorgaat. Gasterra wil niet zeggen hoe groot het jaarlijkse volume is en welk deel met het stoppen van gaslevering door Gazprom wegvalt. Het is de bedoeling dat het deel dat wegvalt, 2,0 miljard m3, volledig wordt gecompenseerd door inkoop elders.

Het contact met Gazprom eindigt op 1 oktober, daar verandert niks aan. Een woordvoerder wijst erop dat het bedrijf al een plan heeft liggen om de activiteiten te beëindigen en in dit kader wordt het contract dus niet verlengd.