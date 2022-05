Bouw stikstoffabriek weer vertraagd, mogelijk meer Gronings gas nodig

De bouw van de stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek is opnieuw vertraagd. Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw schrijft aan de Tweede Kamer dat de Gasunie hem heeft laten weten dat de installatie, waar buitenlands gas geschikt wordt gemaakt voor Nederlandse huishoudens, niet eerder dan in september klaar is. En zelfs die planning is mogelijk niet haalbaar.

Dat kan gevolgen hebben voor de voorgenomen sluiting van het Groningse gasveld, maar Vijlbrief gaat er voorlopig niet van uit dat er extra Gronings gas moet worden opgepompt.

De stikstoffabriek zou oorspronkelijk op 1 april van dit jaar klaar zijn. Dat werd al verschoven naar 1 juli en nu dus naar september. Dat betekent volgens de Gasunie dat de installatie in Zuidbroek dit gasjaar, dat tot 1 oktober duurt, niet meer gebruikt kan worden.

'Moeilijk te accepteren'

Om de gasvoorraden voor de winter toch vol te krijgen adviseert de Gasunie om 1,2 miljard kubieke meter extra gas uit Groningen te winnen. Vijlbrief schrijft dat hij nu niet tot die verhoging zal besluiten. Hij vindt deze nieuwe vertraging "zeker na de eerste vertraging moeilijk te accepteren".

De gaswinning in Groningen heeft geleid tot aardbevingen en schade aan huizen in dat gebied. Waarom die aardbevingen ontstaan, legt NOS op 3 in deze video uit: