Duitsland stopt nog dit jaar volledig met import Russische steenkool en olie

Het besluit is in lijn met de EU-sancties tegen Rusland, maar evengoed een grote stap voor Duitsland. Nog niet zo lang geleden kwam 40 procent van de steenkool en olie die Duitsland nodig had uit Rusland. Kukies gaat ervan uit dat er andere leveranciers kunnen worden gevonden.

Alternatieve gasleveranciers

Het vinden van andere gasleveranciers is volgens de staatssecretaris een groter probleem. Rusland leverde voorheen aan andere landen in Europa 158 miljard kubieke meter aardgas per jaar. De VS en Qatar kunnen slechts 30 miljard kubieke meter lng (vloeibaar gas) aan Europa leveren. Duitsland wil aan de Noordzeekust vier terminals bouwen waar het geïmporteerde vloeibare gas kan worden omgezet in bruikbaar gas voor huishoudens en industrie. Twee daarvan moeten deze winter klaar zijn.