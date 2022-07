TikTok stelt gerichte reclame uit, waakhond onderzoekt misbruik privacy

Socialemediabedrijf Tiktok heeft op het laatste moment wijzingen in het privacybeleid uitgesteld die het mogelijk zouden maken om individuele gebruikers gerichte reclame aan te bieden. Europese toezichthouders maakten zich zorgen over de privacy van gebruikers en onderzoeken nu of het van oorsprong Chinese techbedrijf zich wel aan de regels voor datagebruik houdt die gelden in de Europese Unie.