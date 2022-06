100 minuten scrollen? TikTok waarschuwt bij langdurig gebruik

Hop betwijfelt of de nieuwe functionaliteiten van TikTok gaan werken. "Ik denk dat het weinig effect zal hebben, hoogstens dat ze een keer schrikken als ze zien hoelang ze al in de app zitten, maar dat is niet genoeg."

TikTok is er ook niet bij gebaat als het gebruik van de app afneemt, zegt Hop. "Ze zijn natuurlijk bang voor regelgeving, maar het is net als een snoepfabrikant die zegt dat snoepen niet goed is. Die grappige beestjes van de verpakking haalt. Dat heeft uiteindelijk weinig effect."

Om jongeren te bereiken is kennisoverdracht niet genoeg. "Je moet jongeren laten nadenken hoe het voelt als ze maar een half uur mogen gamen of TikTokken. Maakt dat idee ze verdrietig, geeft het een naar gevoel of worden ze boos? Dan kun je daarover praten", zegt de mediadeskundige.

Er is daarom hoop voor de toekomst, zegt Hop. "Er komt een veel bewustere generatie aan nu, die beter begrijpt hoe apps werken. Mijn generatie had geen idee hoe hiermee om te gaan, we waren collectieve proefkonijnen. Nu zijn we pas moeilijke vragen aan het stellen. Daar profiteren de volgende generaties van."