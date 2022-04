Jongeren lezen graag boeken, maar dan wel in het Engels

Nu de Boekenweek in volle gang is, staat de Nederlandse literatuur in de schijnwerpers. Maar als je het de Nederlandse jongeren vraagt, krijgen Engelse boeken massaal de voorkeur. De verkoopcijfers schieten door het dak en op sociale media worden filmpjes van Engelstalige boeken gedeeld voor een miljoenenpubliek.

Atessa, Stefan, Lisa en Piene zijn vier middelbare scholieren met een passie voor lezen. Ze hebben een duidelijke voorkeur. "Er zijn meer Engelse boeken die ik ken en meer mensen die ik ken lezen Engels", zegt Atessa. Bovendien sluiten ze meer aan bij wat ze leuk vindt.

De vier jonge leesfanaten zijn het unaniem eens over de voorkeur voor het Engelse boek. "Engelse boeken lees ik echt voor mijn plezier en niet omdat het verplicht is", stelt Piene.

Caroline Bosch van boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle zag de afdeling Engelse fictie groeien van drie boekenkasten tot een hele verdieping in slechts een paar maanden tijd. "Hele kuddes jongeren komen hier binnen. Zes, zeven, acht tegelijk. Ik zie ook groepjes die elkaar uitleg geven over boeken of die elkaar screenshots laten zien op hun telefoon", zegt Bosch.

De laatste jaren is een duidelijke trend te zien, zegt Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, een organisatie die zich inzet voor het Nederlandse boek. "De verkoop van anderstalige boeken is sinds 2017 met bijna 50 procent gestegen." Uit onderzoek van CPNB blijkt dat één op de zes verkochte boeken in 2021 anderstalig was.

BookTok

"We weten van jongeren die willen lezen dat ze het moeilijk vinden om een passend boek te kiezen", zegt Aendekerk. "Dat doen buitenlandse uitgevers van Engelstalige boeken goed. Zij zitten allemaal op social media."

Een belangrijk onderdeel van het succes is volgens boekhandelaren het zogenoemde BookTok, onderdeel van het sociale platform TikTok. "Daarin laten vooral Amerikaanse en Britse jongeren zien wat zij lezen en wat ze ervan vonden. En dat is ontzettend populair", ziet Bosch. "Dat is zo populair dat ik een speciale BookToktafel heb gemaakt. Allemaal Engelstalig."