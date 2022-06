TikTok geeft reclame niet duidelijk genoeg aan, zegt Europese toezichthouder

TikTok moet van Europese toezichthouders duidelijker aangeven wanneer gebruikers advertenties zien op de app. Het beleid van de applicatie is in strijd met de EU-regels over reclame en consumentenbescherming. Dat is de conclusie van een onderzoek dat werd gestart naar aanleiding van een klacht van de koepelorganisatie van Europese consumentenbonden BEUC. Ook de Nederlandse Consumentenbond is daar lid van.

Op TikTok kunnen gebruikers filmpjes kijken en delen. De klacht van de consumentenorganisaties was dat het vaak onduidelijk is wanneer deze filmpjes reclame bevatten. Als influencers betaald krijgen om een product aan te prijzen, wordt dat niet altijd goed aangegeven. De app is erg populair onder kinderen, een doelgroep die vatbaar is voor reclame.

#Sponsored

TikTok heeft toegezegd zich aan de regels te gaan houden. Het platform heeft al enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo kunnen gebruikers nu melding maken van advertenties die zich speciaal richten op kinderen of van video's die sluikreclame bevatten. Ook worden gebruikers die een filmpje met reclame uploaden nu gevraagd dit aan te geven met een speciale knop in de app en door middel van termen zoals #ad of #sponsored in de beschrijving.

Voor bepaalde producten mag helemaal geen reclame meer worden gemaakt, zoals voor alcohol en sigaretten. Ook gaat TikTok nu zelf alle video's van gebruikers met meer dan 10.000 volgers controleren, om te kijken of zij zich aan de regels houden.

In de toekomst zal er ook een nieuw en duidelijker label komen voor betaalde advertenties. Er worden momenteel nog verschillende versies van dit label getest. De meest effectieve versie zal doorgevoerd worden in de app.

TikTok heeft stappen gezet om de regels na te leven, maar is er nog niet. De Europese toezichthouders zullen de app in de gaten blijven houden, zegt Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders: "Dat TikTok deze belofte heeft gedaan, neemt niet weg dat wij de situatie in de toekomst zullen blijven volgen, vooral wat de effecten voor jonge TikTok-gebruikers betreft."