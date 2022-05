'Adverteerders kijken mee als je online je e-mailadres invult'

Als je op websites je e-mailadres of andere informatie invult, kunnen adverteerders meekijken. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, de KU Leuven en de universiteit van Lausanne.

De onderzoekers vonden duizenden websites die, zonder dat gebruikers dat weten en zelfs voordat ze op 'verzenden' klikken, hun e-mailadressen doorsturen naar tracking netwerken, bedrijven die gespecialiseerd zijn in het volgen van internetgebruikers. Die bedrijven brengen hun interesses in kaart voor gepersonaliseerde advertenties. In sommige gevallen werden zelfs wachtwoorden verstuurd.

"Het gaat om grote websites die miljoenen bezoekers trekken", zegt hoofdonderzoeker Asuman Senol. Dat zijn vooral sites van buiten Nederland, maar die natuurlijk wel door Nederlanders kunnen worden bezocht. Niet alle websites zijn zich ervan bewust dat de gegevens worden doorgestuurd, maar andere doen het doelbewust.

Koppelen

"Door de e-mailadressen te verzamelen kunnen ze je activiteit op meerdere plekken aan elkaar koppelen", zegt haar collega Gunes Acar. Als je thuis en op je werk met hetzelfde e-mailadres inlogt, weten de bedrijven dat je webactiviteit op beide plaatsen kan worden gekoppeld. Dat helpt weer bij het tonen van gepersonaliseerde advertenties.

De onderzoekers vonden 1850 websites die data van Europese gebruikers doorsturen naar 'volgbedrijven', en 2950 websites die dat voor Amerikanen doen.

"We vinden het heel plausibel dat dat verschil komt doordat de Europese privacywet AVG werkt", zegt privacyjurist Frederik Zuiderveen Borgesius, ook betrokken bij het onderzoek. "Maar de minder optimistische conclusie is dat 1850 websites dat ook voor Europese gebruikers doen, terwijl dat helemaal niet zomaar mag."

Doorgestuurd

Voor gebruikers moet namelijk duidelijk zijn wat er met hun persoonsgegevens, zoals een e-mailadres, gebeurt. Maar dat is het in de praktijk niet: zelfs nog voordat je je e-mailadres naar een website hebt verzonden, is het al doorgestuurd naar de 'volgbedrijven'. Terwijl je het intypt kijken ze mee, stelden de onderzoekers vast.

In sommige gevallen worden de data gepseudonimiseerd verstuurd, onder het mom van privacybescherming. Dat betekent dat ze aan elkaar kunnen worden gekoppeld, maar dat de e-mailadressen niet leesbaar zijn voor de bedrijven die ze verzamelen.

"We denken dat ook andere gegevens zoals geboortedatum en naam worden doorgestuurd, maar we hadden nu geen tijd om dat ook te onderzoeken", zegt Senol.

Onder de gevonden websites zitten maar vier sites die op .nl eindigen, waaronder die van Bruna en de Vogelbescherming. De onderzoekers hebben zich echter niet specifiek op Nederlandse websites gericht. Bruna zegt dat het geen e-mailadressen doorstuurt; de Vogelbescherming was niet bereikbaar voor commentaar.

Wel delen meerdere websites waar Nederlanders op terecht kunnen komen persoonlijke gegevens, zoals de todo-app Trello, webshop-platform Shopify en hotelketen Marriott. Ook Amerikaanse nieuwssites sturen gegevens door. In een deel van de gevallen is dat aangepast nadat de onderzoekers contact opnamen.