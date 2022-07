NOS

NOS Nieuws • vandaag, 17:25 Gündogan wil aangifte doen tegen collega-Kamerlid van FvD

Kamerlid Gündogan wil aangifte doen tegen haar collega Van Meijeren (Forum voor Democratie) vanwege opruiing en aanzetten tot geweld. Ze is de aanklacht met juridisch adviseurs aan het voorbereiden en zodra het kan, gaat ze naar de politie.

Aanleiding is een speech die Van Meijeren op 2 juli hield op het Boeren Forum in Tiel. Hij zei daarin "dat het niet altijd gezond is, als er een taboe rust op het gebruik van geweld". Forum van Democratie plaatste afgelopen weekend een filmpje op sociale media.

Volgens Van Meijeren gebruikt de staat wel geweld, "fors geweld". "En als u onteigend dreigt te worden en u weigert, reken er maar op dat er busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen, en ze slaan u wel van het terrein af."

Wetboek van Strafrecht

Hij verwees ook naar artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht, dat "bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, goed of eerbaarheid te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten", zei Van Meijeren.

Gündogan vindt dat de FvD'er te ver gaat met zijn suggestie dat boeren het recht hebben om geweld te gebruiken tegen ambtenaren en hoopt dat zo veel mogelijk mensen aangifte tegen hem doen. "Dit is het begin van de uitholling van de rechtsstaat."

Het is niet zeker of Gündogan vandaag nog aangifte gaat doen. Ze vindt het belangrijk om juridisch goed beslagen ten ijs te komen, "dus het kan ook morgen of overmorgen worden".

Van Meijeren reageert op Twitter laatdunkend op het voornemen van het oud-Kamerlid van Volt: "Dat je daar nog tijd voor kunt vrijmaken, ondanks dat je al maandenlang druk bent met het (tevergeefs) 'ordenen van je gedachten'."