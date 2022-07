Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 12:43 Brand Yosemite Park breidt zich uit, reuzensequoia's bedreigd

De natuurbrand in het Yosemite Park in Californië grijpt verder om zich heen. Het gebied dat in brand staat is zeker twee keer zo groot als vorige week toen het vuur werd ontdekt. De brandweer zet alle middelen in om de historische reuzensequoia's te redden die vaak duizenden jaren oud zijn.

Het getroffen gebied is zo'n 11 vierkante kilometer groot. De vlammenzee bevindt zich aan de rand van de Mariposa Grove, waar ruim 500 sequoia's staan.

Tussen de bedreigde bomen staat de Grizzly Giant, een kolos van 64 meter hoog van zo'n 3000 jaar oud. Bosecoloog Garrett Dickman zegt tegen de LA Times dat er hard wordt gewerkt om de boom te redden.

Met water wordt de gigant nat gehouden zodat hij niet in brand vliegt. "We willen niets aan het toeval overlaten, omdat dit zo'n iconische boom is", vervolgt Dickman.

De Brandweer houdt de bomen in Yosemite nat:

0:48 Brandweer probeert iconische bomen in Yosemite Park te redden

Klimaatverandering leidt in Californië steeds vaker tot natuurbranden waar ook sequoia's niet tegen bestand zijn. De bomen zijn ook kwetsbaarder omdat ze door de droogte minder water opnemen en vasthouden.

Vorig jaar zijn ongeveer 3600 sequoiareuzen vernietigd door branden in Sequoia National Forest, Sequoia en in Kings Canyon National Parks. Naar schatting gaat het om 3 tot tot 5 procent van de sequoia-populatie. In het jaar daarvoor werden ook veel sequoia's door brand vernietigd.

Een deel van de bomen is toen ingepakt in aluminiumfolie om ze te beschermen tegen de vlammen. Maar het aluminium omhulsel is maar korte tijd bestand tegen intense hitte.