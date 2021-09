Aluminiumfolie moet grootste boom ter wereld beschermen tegen brand

In het Sequoia National Park, in de Sierra Nevada in de Amerikaanse staat Californië, worden bomen van de grootste soort ter wereld in aluminiumfolie verpakt om ze te beschermen tegen een naderende bosbrand.

In het park staan zo'n 2000 reuzensequoia's. De brandweer neemt vergaande maatregelen om de eeuwenoude bomen te beschermen. Ook de grootste boom ter wereld, Generaal Sherman genoemd, is in aluminiumfolie gewikkeld. Generaal Sherman heeft een hoogte van 83 meter en een omtrek van 31 meter.

Het aluminium omhulsel is korte tijd bestand tegen intense hitte. Brandweerlieden staan met blusapparatuur paraat om het vuur te kunnen bestrijden als dat nodig is.