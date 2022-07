Premier Rutte brengt bezoek aan Oekraïense hoofdstad Kiev

"We hebben natuurlijk allemaal de foto's gezien, maar om hier zelf te staan...", zei Rutte bij een bezoek aan de verwoeste stad Irpin. "Het totaal tegenovergestelde van beschaving, van fatsoen. Dat het ene land het andere land binnenvalt en dit soort enorme chaos aanricht. Zoveel mensen zijn omgekomen. Het is echt verschrikkelijk."

Begeleid door plaatselijke vertegenwoordigers kreeg Rutte te horen over de belegering van de stad, de opvang van gevluchte burgers en de herstelwerkzaamheden die inmiddels zijn begonnen. Zo werd hem verteld dat er geen enkele school zonder schade de strijd was doorgekomen, maar men hoopt toch op 1 september alle kinderen weer te kunnen verwelkomen.

Rutte bezoekt kapotgeschoten Irpin: 'Dit is de reden dat we Oekraïne blijven helpen'

Het is de eerste keer dat Rutte Oekraïne bezoekt sinds het land op 24 februari werd aangevallen door buurland Rusland. In mei heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken al wel een bezoek gebracht aan het land.

172 miljoen aan steun

"Ook om Nederland te vertellen: er is een reden waarom wij Oekraïne helpen. Er is een reden dat we ook in Nederland bereid zijn met elkaar de gevolgen ervan te accepteren. Stijgende prijzen, hogere energielasten. En die reden ziet u hier achter mij", zei Rutte met een blik op een ingestort flatgebouw.