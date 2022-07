Nederland leverde 170 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne

Nederland heeft tot nu toe voor ruim 172,7 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Minister Ollongren van Defensie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet zich blijft inspannen voor aanvullende steun. Zoals gebruikelijk doet het kabinet in het openbaar geen gedetailleerde mededelingen over wat er precies is geleverd. De Kamer krijgt die details wel vertrouwelijk te zien.