ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:26 • Aangepast vandaag, 13:10 Rechtbank stelt uitspraak in zaak Peter R. de Vries uit

De rechtbank stelt het vonnis uit in de zaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. De verdediging van verdachte Kamil E. had daarop aangedrongen.

In de Amsterdamse rechtbank was vandaag een extra zitting ingelast, nadat de rechtbank vorige week het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries heropende. Aanleiding daarvoor waren verklaringen van een nieuwe getuige, aangeduid met het nummer 5089.

Hij bevestigt dat verdachten Delano G. en Kamil E. bij de moord betrokken waren als schutter en chauffeur. "Zijn verklaringen maken geen wezenlijk verschil voor de zaak", zei de officier van justitie. Toch zei het OM de verklaringen niet te willen achterhouden. Daarom zijn ze naar de rechtbank en de verdediging gestuurd.

Zelf bedreigd

Tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries is levenslang geëist. Donderdag zou de rechtbank uitspraak doen.

Maar volgens advocaat Ayse Cimen kan dat niet doorgaan, zij wil de zaak over de zomer heen tillen. Cimen zei dat uit de nieuwe verklaringen blijkt dat haar cliënt Kamil E. zelf vermoord zou worden als hij niet meewerkte aan de liquidatie. Dat zou volgens haar kunnen leiden tot een lagere straf.

Ook legt getuige 5089 een link met Ridouan Taghi, zei Cimen. "Dan kun je niet volhouden dat de verklaringen niet relevant zijn." Zij vindt dat er eerst een nieuwe zitting moet worden ingepland.

Getuigenbescherming

Wat de advocaat van Delano G. betreft gaat de uitspraak donderdag wel door. Wel vond hij het ergerlijk dat het OM nu pas met de nieuwe getuige op de proppen is gekomen.

Volgens het Openbaar Ministerie was het niet mogelijk om de verklaringen eerder te verstrekken, omdat er eerst afspraken gemaakt moesten worden over de veiligheid van getuige 5089. Zowel hijzelf als het OM denkt dat hij gevaar loopt. Zolang de getuigenbescherming niet geregeld was, lagen zijn verklaringen daarom in de kluis.

Het gaat overigens niet om een kroongetuige, maar om een gewone getuige die wordt beschermd. "Andere toezeggingen zijn hem niet gedaan", aldus de officier van justitie.

Arrestaties

Het OM gaf geen details over de inhoud van de verklaringen van getuige 5089. Verschillende media berichtten afgelopen weekend dat hij een verband legt met de organisatie van Ridouan Taghi.

Vorige week hield de politie drie nieuwe verdachten aan voor de moord op De Vries. Een van hen is de 27-jarige Krystian M., die volgens het Openbaar Ministerie nauw contact hield met de uitvoerders van de moord en hen aanstuurde.

In een andere zaak is deze uit Polen afkomstige M. door het OM genoemd als een contactpersoon van de organisatie van Taghi. Hij zou vaker klussen voor de groep hebben uitgevoerd. M. werd in zijn cel aangehouden, omdat hij al vastzat voor een andere zaak.

De andere twee verdachten werden opgepakt op Curaçao en in Spanje. Wat hun mogelijke rol is geweest, is nog onduidelijk.