NOS Nieuws • vandaag, 21:56 • Aangepast vandaag, 22:10 Nieuwe getuige geeft meer details over zaak-De Vries; linkt moord aan Taghi

Er wordt steeds meer duidelijk over de nieuwe getuige die naar voren is gekomen in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries. Woensdag bleek dat de rechtbank de zaak heropent, vanwege 'nieuwe stukken' die aan het dossier zijn toegevoegd. Volgens verschillende media gaat het om een getuige die Ridouan Taghi in verband brengt met de moord.

RTL Nieuws heeft inzage gehad in een deel van de verhoren van de nieuwe getuige, die 'getuige 5089' wordt genoemd. Die baseert zijn verklaringen op contact dat hij had met de Pool Krystian M.

M. werd maandag opgepakt op verdenking van het aansturen van de twee mannen die de moordaanslag op De Vries hebben uitgevoerd.

Volgens de getuige werd De Vries vermoord, omdat hij 'samen met een kroongetuige werkt': "omdat hij, de journalist, de kroongetuige hielp in de zaak tegen die Marokkaanse man". De Vries was de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil. B. in het Marengo-proces. In dat proces hoorde hoofdverdachte Ridouan Taghi onlangs levenslang tegen zich eisen.

Beloning

Ook stelt de getuige volgens RTL dat de uitvoerders van de moord 150.000 euro was beloofd. De vermeende schutter Delano G. zou 100.000 euro krijgen en Kamil E., die de vluchtauto bestuurde, 50.000 euro. Het is onduidelijk of ze dat geld ook echt gekregen hebben; de twee werden op de dag van de aanslag al gearresteerd en zitten sindsdien vast.

Een terugblik op 6 juli 2021, de dag dat Peter R. de Vries werd vermoord:

3:47 Een jaar na de aanslag op Peter R. de Vries: de schok, de bloemen en het afscheid

Tegen G. en E. is levenslang geëist. De officier van justitie zei toen al dat "het er alle schijn van had dat Peter R. de Vries zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces met de dood heeft moeten bekopen." Hard bewijs werd daar toen nog niet voor geleverd.

Getuige is Pools

Volgens De Telegraaf heeft de nieuwe getuige de Poolse nationaliteit. Hij zou in april 2021 hebben gehoord dat een journalist 'een lesje moest worden geleerd'. Pas na de moord realiseerde hij zich dat De Vries het slachtoffer was. Volgens de krant was de getuige zich toen 'rot geschrokken'.

Ook de maandag opgepakte Krystian M. en bestuurder Kamil E. zijn Pools. De krant schrijft dat politie en justitie spreken van een "Pools moordcommando". RTL meldt dat de nieuwe getuige naar de politie is gestapt, omdat hij zich bedreigd voelde door de groep rond Krystian M.

NOS op 3 dook in de podcast Lang Verhaal Kort eerder al in het dossier van deze rechtszaak. Voor het eerst zijn daarin bijna alle namen anoniem.

De aanslag zou al een paar maanden van tevoren zijn voorbereid, zegt getuige 5089: "Vanaf mei maakten ze foto's van hem (De Vries, red.) en ze reden achter hem aan. Vanaf juni ging Kamil achter hem rijden, hem volgen om hem dood te schieten", verklaart hij, opgetekend door RTL. De Vries werd op 6 juli neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later.

Uitspraak volgende week onzeker

Het Parool schrijft dat de getuigenis volgens ingewijden een "heel belastende" onderbouwing levert voor de aanname dat de organisatie van Ridouan Taghi achter de moord op De Vries zit.

Aanvankelijk zou de rechtbank op 14 juli uitspraak doen in de zaak tegen de vermoedelijke uitvoerders van de aanslag. Maar of dat gaat gebeuren, is nu hoogst onzeker. Komende maandag staat er in Amsterdam een nieuwe zitting op het programma.

