EPA

NOS Nieuws • vandaag, 08:54 VN: dit jaar 8 miljard mensen op aarde, maar groei vlakt af

De wereldbevolking bestaat aan het eind van dit jaar uit ruim 8 miljard mensen, blijkt uit nieuwe berekeningen van de Verenigde Naties. Volgens een rapport dat vandaag is verschenen wordt dat getal rond 15 november bereikt, ruim elf jaar na de geboorte van de zevenmiljardste wereldbewoner.

In het rapport (.pdf) staat verder dat India volgend jaar China voorbijstreeft als land met de meeste inwoners. Een paar jaar geleden was de prognose dat dat pas in 2027 zou gebeuren. In beide landen wonen nu ruim 1,4 miljard mensen.

Langer leven

Volgens de VN-onderzoekers groeit de wereldbevolking in het laagste tempo sinds 1950. In 2030 zijn er volgens berekeningen van de VN 8,5 miljard mensen en in 2050 9,7 miljard.

Daarna vlakt de groei nog verder af: in 2080 bestaat de wereldbevolking naar verwachting uit 10,4 miljard mensen en dat blijft zo tot 2100. Twee jaar geleden dacht de VN nog dat er aan het eind van deze eeuw een kleine 11 miljard mensen zouden zijn.

De stijging komt onder meer doordat mensen steeds langer leven. Volgens schattingen van de VN worden mensen die in 2050 worden geboren gemiddeld 77,2 jaar oud. Voor mensen uit 2019 is het verwachte aantal levensjaren 72,8 en dat was al bijna negen jaar meer dan voor mensen die in 1990 ter wereld kwamen.

In combinatie met de dalende geboortecijfers betekent het dat er steeds meer ouderen zijn. Nu is nog 10 procent van de bevolking boven de 65 jaar, in 2050 is dat 16 procent.

Bevolkingskrimp

De bevolkingsgroei is niet evenredig over de wereld verdeeld. Vooral in Afrika en Azië gaat het hard. Meer dan de helft van de toename van het aantal mensen komt voor rekening van acht landen: Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, Filipijnen en Tanzania.

Aan de andere kant zijn er tientallen landen waar de bevolking de komende decennia zal krimpen, als gevolg van lage geboortecijfers en emigratie. De VN verwacht dat de bevolking met minimaal een vijfde krimpt in Bulgarije, Letland, Litouwen, Servië en Oekraïne.