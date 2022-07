EPA

NOS Nieuws • vandaag, 11:48 Griekenland alweer getroffen door bosbranden, dit jaar beter voorbereid? Fiorella Opromolla redacteur Buitenland

Een nachtmerriezomer, noemde de Griekse premier Mitsotakis de verwoestende bosbranden van vorig jaar. Terwijl de beelden van rode vuurzeeën en hectares zwartgeblakerde natuur nog vers in het geheugen staan, heeft de brandweer de afgelopen weken alweer honderden bosbranden moeten blussen. Hoe is Griekenland dit jaar voorbereid?

Op hulp van andere Europese landen kunnen de Grieken in ieder geval rekenen. Onder meer uit Noorwegen, Finland en Frankrijk komen voor juli en augustus brandweerlieden over. Vorige week kwamen al tientallen brandweerlieden uit Roemenië en Bulgarije aan.

In totaal worden zo'n 200 buitenlandse brandweerlieden gestationeerd in Griekenland. De landen schieten niet alleen te hulp met mankracht, ze leveren ook blusvliegtuigen en andere materieel. Dat alles gebeurt in het kader van een Europees project.

Reeks branden

De ingevlogen brandweerlieden konden meteen aan de slag. Donderdag sprak de Griekse brandweer al van 378 branden in een week. Onder meer bij de kustplaatsen Porto Germeno en Itea, beide ten westen van Athene, woedden branden.

Ook vlakbij Kranidi, in het noorden van de Peloponnesos, was drie dagen lang een bosbrand. Volgens de krant Kathimerini werd de brand veroorzaakt door kortsluiting, ontstaan bij elektriciteitswerkzaamheden op een bouwplaats in de buurt. Twee mannen zijn aangehouden. Een hotel bij Kranidi moest ontruimd worden.

Beelden van diverse bosbranden afgelopen week:

1:00 Meer dan vijftig branden in Griekenland laten spoor van verwoesting na

Vorig jaar is ruim 120.000 hectare bos en landbouwgrond in vlammen opgegaan. Onder meer op de Peloponnesos en op het eiland Evia woedden grote branden, met grote schade aan huizen, bedrijven en natuur tot gevolg. De Grieken kregen ook toen assistentie van andere landen.

Naar aanleiding van die heftige zomer is een minister voor Klimaatcrisis en Burgerbescherming aangesteld: de Cyprioot Christos Stylianides. Hij was eurocommissaris namens Cyprus voor humanitaire hulp en crisisbeheersing. Stylianides heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor het eerder genoemde Europese project.

Geen barbecue of vuurtje stoken

Hitte, harde wind en droogte leiden vaak tot bosbranden. Deze week gold in meerdere regio's een verhoogd risico. Mensen worden dan extra gewaarschuwd, er wordt een barbecueverbod ingesteld en mensen mogen geen vuur stoken, ook niet op hun eigen grond.

Het ministerie van Klimaatcrisis en Burgerbescherming probeert via reclamespotjes op televisie en radio bewustwording te creëren, onder de slogan: 'We steken om geen enkele reden een vuur aan'. Reden voor de campagne is dat veel bosbranden ontstaan door menselijk handelen.

Zo werden bewoners van het dorpje Limni, op Evia, vorig jaar geëvacueerd:

0:48 Grieks dorp met veerboot geëvacueerd voor bosbranden

De Nederlandse Daphne Timmers woont op het eiland Skopelos. Op Evia, dat tegenover Skopelos ligt, woont haar schoonfamilie. "Vorig jaar zagen we alles vanaf hier: 's avonds het vuur, overdag enorme rookwolken. En dat dagen achter elkaar. We hadden nauw contact met de familie daar. Zij hebben een boerenbedrijf. Het dorp waar ze wonen was omringd door vuur en dreigde platgebrand te worden", vertelt ze.

"Op Evia zijn nog steeds veel mensen boos op de regering, zij hebben het gevoel dat de overheid ze heeft laten zitten. Premier Mitsotakis heeft excuses aangeboden voor het te laat en niet adequaat reageren op bosbranden", zegt Timmers. "Het leed en de schade zijn groot. Er is geld vrijgemaakt voor de wederopbouw, maar daar hebben de mensen op dit moment niet veel aan."

Timmers hoort positieve geluiden over de komst van buitenlandse brandweerlieden en blusvliegtuigen. "Mensen zijn heel blij dat die hulp er komt. De branden zijn vaak verspreid over hele grote gebieden hier, die soms ook moeilijk bereikbaar zijn. Dat is ook geen makkelijke klus om die te bestrijden."

Correspondent Thijs Kettenis over de aanpak van de branden: "Vorig jaar kreeg de regering veel kritiek. Niet alleen op de falende bestrijding van de branden, maar ook over het ontbreken van preventieve maatregelen. Zo worden bossen onvoldoende schoongehouden: overal liggen takken, bladeren en ander brandbaar materiaal op de grond. Het schort nogal aan bosbeheer. Ook zeiden experts dat landeigenaren struikgewassen onvoldoende snoeien en dor hout laten slingeren. Daarbij komt ook dat er veel illegaal wordt gebouwd, bijvoorbeeld huizen in bossen. Dat maakt het onduidelijk wie voor welk stuk grond verantwoordelijk is. Dat draagt ook niet bij aan de bestrijding en preventie van bosbranden.