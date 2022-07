Inter Visual Studio

NOS Nieuws • vandaag, 04:04 Explosie in woning Huizen, buurtbewoners geëvacueerd

In een woning in Huizen heeft vannacht rond 02.00 uur een explosie plaatsgevonden. De woning, gelegen aan de Roef, werd tot voor kort beveiligd door de politie, meldt NH Nieuws. Door de explosie zijn de ramen aan de voorkant en aan de achterkant van het huis gesprongen.

Niemand is gewond geraakt, zegt een politiewoordvoerder. Buurtbewoners worden tijdelijk ergens anders ondergebracht omdat niet zeker is of het explosiegevaar is geweken. De straat is afgezet voor onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Een week geleden besloot de burgemeester van Huizen dit en een ander huis in dezelfde straat te sluiten uit ernstige veiligheidsoverwegingen, aldus NH Nieuws. Er zou sprake zijn van onmiddellijk gevaar voor omwonenden. Welke dreiging er precies was, is onbekend. De buurt werd een aantal dagen door een speciale bewakingseenheid beveiligd. De politie was aanwezig met automatische wapens.

Die beveiliging werd later afgeschaald, tijdens de explosie was de politie niet meer aanwezig. Het dreigingsbeeld zou verminderd zijn. Enkele dagen geleden werd een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de dreiging.