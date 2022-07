Explosie bij chaletwoning Tienhoven, politie gaat uit van gerichte actie

Bij een chaletwoning in het Utrechtse Tienhoven is vanochtend vroeg een explosie geweest. De politie zegt uit te gaan van een gerichte actie.

Rond 05.30 uur ging het explosief af bij de woning aan de Maarsseveense Plassen. Op beelden is te zien dat er materiaal op de grond ligt dat daar mogelijk door de ontploffing terecht is gekomen. Volgens RTV Utrecht zijn die spullen door de recherche meegenomen.

Gisternacht was er in het dorp Hoef en Haag, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Tienhoven ook een explosie in een woning. Ook daar gaat de politie uit van een gerichte actie. Onduidelijk is of er een verband is tussen de twee zaken.