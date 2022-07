VS: Rusland wil geen diplomatieke oplossing voor oorlog Oekraïne

Niets wijst erop dat Rusland bereid is om de oorlog in Oekraïne langs diplomatieke weg te beëindigen. De Amerikaanse minister Blinken heeft dat gezegd na een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi. Amerika wil dat China de Russische agressie veroordeelt, maar Peking weigert dat tot nu toe te doen.

Geïsoleerd

Het Amerikaans-Chinese overleg ging niet alleen over Oekraïne. De relatie tussen de twee grootmachten is de laatste jaren verslechterd, onder meer door onenigheid over Taiwan, mensenrechten en ruzies over handelstarieven. Het gesprek was vooral bedoeld om de onderlinge communicatielijnen open te houden.