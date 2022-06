China laat spierballen zien met nieuw vliegdekschip

China had al twee vliegdekschepen. De Liaoning werd in 1998 tweedehands van Oekraïne gekocht. En in 2019 werd de Shandong in China gebouwd, maar dat schip was gebaseerd op een ontwerp uit de voormalige Sovjet-Unie.

Dat het nieuwste schip helemaal in China is vervaardigd is "een belangrijke mijlpaal voor de Chinese militaire industrie", zegt een defensie-analist tegen persbureau AP. "Het laat zien dat Chinese ingenieurs nu in staat zijn om alle schepen te bouwen die worden geassocieerd met moderne zeeoorlogsvoering."

Daarmee doelt hij onder meer op fregatten, torpedobootjagers en amfibische aanvalsschepen. Hij denkt dat nu het China gelukt is om "een zeer complex oorlogsschip in eigen beheer te bouwen het onvermijdelijk zal leiden tot de bouw van andere schepen en het de Chinese scheepsbouwindustrie een boost zal geven".