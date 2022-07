AFP

NOS Nieuws • vandaag, 03:30 Campagne hervat in Japan, dag na aanslag op oud-premier Abe

In Japan hervatten politieke partijen vandaag hun campagne, een dag na de aanslag op oud-premier Abe. Zondag stemt het land in verkiezingen voor het hogerhuis.

Volgens tv-zender NHK willen veel politici duidelijk maken dat ze niet zullen zwichten voor geweld. Toch zullen er maar weinig prominente politici vandaag toespraken houden. Door de aanslag op Abe is in het land de discussie opgelaaid of Japanse politieke bijeenkomsten wel goed genoeg beveiligd zijn.

De 67-jarige Abe werd tijdens een toespraak op straat neergeschoten door een 41-jarige man. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens zijn artsen werd Abe in zijn hart geraakt en troffen kogels ook zijn halsslagader.

Veel vragen over motief

De moord schokte Japan, waar politiek geweld en vuurwapendoden een uitzondering zijn. Over het motief van de dader is nog maar weinig bekend. De schutter heeft bekend, maar de politie meldde verder alleen dat de man een hekel had aan Abe. Waarom precies is niet bekend.

Bij een huiszoeking in het appartement van de man heeft politie meerdere zelfgemaakte vuurwapens in beslag genomen van het type waarmee de aanslag werd uitgevoerd. Ook werd een computer meegenomen door de recherche

EPA Het moment dat de dader wordt gearresteerd

Het lichaam van Abe is inmiddels begeleid door zijn vrouw onder grote mediabelangstelling van het ziekenhuis in de stad Nara overgebracht naar zijn huis in Tokio. Details over de uitvaart zullen later volgen.

Politieke commentatoren in het land vragen zich af hoe de moord de verkiezingen zondag zal beïnvloeden. De Liberaal-Democratische Partij van Abe en zittend premier Kishida stond in de peilingen op een bescheiden winst. Het is mogelijk dat meer Japanse kiezers uit piëteit voor die partij zullen kiezen.

AFP De rouwstoet op weg naar Abe's huis