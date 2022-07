Wereldleiders rouwen om 'vriend' Abe, de langstzittende premier van Japan

Correspondent Anoma van der Veere:

"Hij is heel lang het gezicht geweest van de politieke conservatieve beweging in Japan en dat was hij eigenlijk nog steeds toen hij daar in Nara stond, daar had hij het ook over. Hij is ook bekend als de man die in 2012 geprobeerd heeft om de Japanse economie na twintig jaar stilstand weer op te krikken. En hij heeft de Olympische Spelen in 2020 naar Japan toegehaald.

Daarbij heeft hij ook heel lang geprobeerd om zich sterker op te stellen tegenover China en Rusland en hij heeft geprobeerd om de grondwet te wijzigen. Ik denk ook wel dat zijn missie zal wordenvoortgezet nu hij overleden is."