Musk ziet af van koop Twitter

Al sinds hij halverwege april bekendmaakte het sociale medium over te willen nemen voor zo'n 44 miljard dollar, ruziet Musk met Twitter over het daadwerkelijke aantal dagelijkse gebruikers van het platform. Volgens Musk was het bedrijf niet eerlijk over spambots, die automatisch vaak twijfelachtige content verspreiden. Twitter hield vol dat het om maximaal 5 procent van de gebruikers ging.