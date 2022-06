Elon Musk dreigt deal met Twitter te torpederen

De deal tussen miljardair Elon Musk en Twitter stond al bol van de plotwendingen en de aangekondigde overname krijgt vandaag een nieuw vervolg. Musk beschuldigt het bedrijf ervan belangrijke informatie achter te houden die hem in staat zou stellen zelf te onderzoeken hoeveel spam- en nep-accounts het platform heeft.

Hij dreigt nu zelfs te stoppen met de deal. Dat is zeker niet uitgesloten, al wordt er ook sterk rekening mee gehouden dat zijn werkelijke doel is om minder te betalen voor de overname, nu nog goed voor 44 miljard dollar. Twitter heeft nog niet gereageerd op het dreigement.

Eigen onderzoek

De nieuwste ontwikkelingen zijn naar buiten gekomen via een brief aan Twitter van het advocatenkantoor dat Musk bijstaat. Het techbedrijf zou hebben geweigerd om data aan te leveren aan de hand waarvan Musk zelf kan onderzoeken hoe het zit met de hoeveelheden spam- en bots-accounts. "Musk heeft duidelijk gemaakt dat hij niet gelooft dat de lakse onderzoeksmethodes adequaat zijn en daarom moet hij dus zijn eigen analyse doen", stellen zijn advocaten.

Musk is er bovendien inmiddels van overtuigd dat Twitter zich "actief verzet tegen zijn informatierechten en deze dwarsboomt" zoals die zijn vastgelegd bij het sluiten van de overnameovereenkomst. De miljardair ziet dit als een schending van overeenkomst en om die reden "houdt Musk zich het recht voor" om met de overname te stoppen.

Welke data Musk nu precies wil hebben, is niet duidelijk. Ook is het de vraag of hij dezelfde analyse kan maken als die Twitter al jaren maakt.

Musks uitte eerder wantrouwen over de manier waarop Twitter analyseert welk percentage accounts spam of nep zijn. Halverwege mei zette Musk de deal om deze reden eenzijdig op 'pauze', om kort daarna te zeggen dat hij nog altijd "toegewijd" is aan de overname.

Een paar dagen na de 'pauze'-tweet van Musk, legde de topman van Twitter, Parag Agrawal, op zijn platform uit hoe het bedrijf het onderzoek doet. Volgens Agrawal is zo'n 5 procent van de dagelijkse actieve gebruikers een spam-account. Hij benadrukte daarbij dat het voor de buitenwereld lastig is om dezelfde analyse te maken, omdat er data nodig zijn die alleen Twitter heeft. Musk reageerde met een emoji met een poepgezicht.

Waarde aandelen gedaald

Het heeft er alle schijn van dat Musk zich niet opeens druk is gaan maken over het probleem met de bots. Hij noemde dat juist als een belangrijke drijfveer voor de deal. Musk wil waarschijnlijk graag minder voor Twitter betalen, omdat de beurskoersen de afgelopen tijd zo zijn gedaald, schreef de gezaghebbende Bloomberg-columnist Matt Levine vorige maand. Ook die van Tesla (waar Musk zijn vermogen grotendeels vandaan haalt) en Twitter.

Het socialemediabedrijf is op de beurs nu net geen 30 miljard dollar waard. Een derde minder dan de miljardair bereid was te betalen. Musks eigen vermogen raakte begin dit jaar even de 300 miljard dollar aan en is nu 211 miljard dollar (wat hem nog altijd de rijkste mens ter wereld maakt). Bij Tesla wil hij 10 procent van het personeel ontslaan en heeft hij, volgens een mail in handen van persbureau Reuters, een "superslecht gevoel" over de staat van de economie.

De ontwikkelingen van vandaag maken de situatie rond Twitter nóg onzekerder. Het bestuur zal er alles aan blijven doen om de deal door te laten gaan, mogelijk dat er zelfs achter de schermen al wordt gesproken over een lager overnamebedrag. De kans bestaat echter ook dat dit het begin van het einde inluidt van wat een van de meest geruchtmakende deals ooit in de techwereld is.