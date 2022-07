'Drastische' hervorming gesloten jeugdzorg, nul plaatsingen in 2030

Er zijn in Nederland zestien locaties die gesloten jeugdzorg aanbieden. Jongeren worden opgenomen om ze te beschermen tegen zichzelf of hun omgeving. De kinderrechter bepaalt of een kind of jongere naar zo'n instelling gaat.

In de gesloten jeugdzorg kunnen hulpverleners vrijheidsbeperkende maatregelen nemen. Ze kunnen jongeren bijvoorbeeld opsluiten op hun kamer of in een isoleercel. Ook kunnen jongeren vastgepakt en op de grond geduwd worden door begeleiders, zijn controles op de kamer toegestaan en heeft een kind toestemming nodig voor contact met familie of vrienden.