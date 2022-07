AFP

NOS Nieuws • vandaag, 14:24 Politicus in Moskou krijgt zeven jaar cel wegens kritiek op oorlog

In Rusland is voor het eerst een politicus veroordeeld tot een celstraf vanwege het "bewust verspreiden van valse informatie" over het Russische leger. Rusland voerde begin maart een wet in waardoor het opzettelijk verspreiden van 'nepnieuws' over het leger strafbaar werd.

Het Moskouse deelraadslid Aleksej Gorinov werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar, meldt staatspersbureau Tass. Bij een deelraadsvergadering in maart had hij kritiek op de acties van Rusland in Oekraïne.

Twijfels

Gorinov zei zijn twijfels te hebben of het verstandig was om in Moskou een kunstwedstrijd voor kinderen te houden terwijl "er iedere dag in Oekraïne kinderen sterven". Volgens Tass had hij gezegd "dat vrije tijd onacceptabel is voor Moskovieten omdat er militaire operaties worden uitgevoerd op het terrein van een naburige soevereine staat".

Het is in Rusland niet toegestaan om te spreken over een oorlog in Oekraïne. Nog altijd houdt de Russische regering vol dat het om een 'militaire operatie' gaat. Gorinov, die zei onschuldig te zijn, hield gisteren tijdens de rechtszaak een bordje omhoog waarop geschreven stond 'ik ben tegen de oorlog'.

AFP Een vrouw loopt langs een beschadigd gebouw in Siversk

Ondertussen maken Russische militaire troepen in Oekraïne zich hoogstwaarschijnlijk op om de oostelijke stad Siversk aan te vallen. De kleine stad, met ongeveer 13.000 inwoners in de regio Donetsk, wordt vanuit het oosten genaderd, meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW). Dat gaat echter niet snel. Het ISW spreekt van "marginale winst".

Na de vrijwel volledige inname van de regio Loegansk, is het volgende doel voor Rusland de verovering van de gehele Donbas. De Donbas is het gebied dat bestaat uit de regio's Loegansk en Donetsk.

Volgens het ISW tonen beelden aan dat militairen van de Rusland-gezinde zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk zijn opgerukt naar de buitenwijken van het dorp Spirne, zo'n 10 kilometer ten zuidoosten van Siversk. Op ongeveer 5 kilometer van de stad vinden volgens gouverneur Hajdaj van het naburige Loegansk aanhoudende gevechten plaats tussen Russische en Oekraïense troepen.

Groot deel leger krijgt rust

Ook het Britse ministerie van Defensie meldt dat het een realistische mogelijkheid is dat Russen hun pijlen richten op Siversk om vanaf daar de grotere steden Slovjansk en Kramatorsk te proberen in te nemen. Net als gisteren is er van grote offensieven geen sprake. Het grootste deel van de militairen krijgt rust om toekomstige grote operaties mogelijk te maken, meldde het ISW gisteren al. Toch gaan de bombardementen op doelen in het oosten van het land door.

Hajdaj waarschuwde vandaag ook dat de ingenomen stad Severodonetsk "aan de rand staat van een humanitaire ramp". Volgens hem is er geen water en elektriciteit in de stad en liggen er lijken die in hete appartementencomplexen aan het ontbinden zijn. Volgens hem zijn de Russen niet in staat om de schade die door gevechten is aangericht te herstellen.