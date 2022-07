Plastic in vlees, bloed en melk van boerderijdieren, wijst steekproef uit

Eerste indicatie

Het gaat om een zogeheten pilot study met een kleine steekproefomvang. De resultaten zijn volgens de onderzoekers dan ook bedoeld als eerste indicatie dat er detecteerbare concentraties plastic aanwezig zijn in het hedendaagse veevoer, in het vee zelf en in de producten die van boerderijdieren afkomstig zijn.

Er kunnen aan de hand van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan over hoe giftig de hoeveelheden plastic zijn. Ook kan geen generaliserende conclusie worden getrokken over de aanwezigheid van plastic in al het vee(voer).