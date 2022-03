Microplastics voor het eerst aangetoond in menselijk bloed

Wetenschappers hebben voor het eerst de aanwezigheid van minuscule deeltjes plastic vastgesteld in menselijk bloed. Bij zeventien van de 22 proefpersonen werden bij bloedonderzoek zogeheten microplastics gevonden. Het onderzoek (.pdf) is uitgevoerd door wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Eerder is wel al aangetoond dat mensen via voedsel en water microplastics binnen kunnen krijgen en dat de deeltjes aanwezig kunnen zijn in ontlasting en zelfs in de moederkoek. In bloed was het veel lastiger aan te tonen. Dat heeft onder meer te maken met het onderzoeksmateriaal. Plastic bakjes zouden de metingen kunnen verstoren. Vandaar dat er voor het onderzoek speciaal glaswerk gemaakt is.

In de helft van de afgenomen monsters is PET-plastic aangetoond. Daar zijn onder meer plastic flessen van gemaakt. In een derde van de gevallen was er sprake van polystyreen, wat bijvoorbeeld gebruikt wordt als voedselverpakking.