Zuma Press

NOS Nieuws • vandaag, 22:37 Kabinet gaat risicogroepen vaccineren tegen apenpokkenvirus

Het kabinet gaat zo snel mogelijk beginnen met de vaccinatie van risicogroepen voor het apenpokkenvirus. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In eerste instantie gaat het om een groep van zo'n 2000 mensen uit de hiv-PrEP-doelgroep in Amsterdam, de vaccinatie van een bredere groep wordt gelijktijdig voorbereid. In totaal komen zo'n 32.000 mensen in aanmerking voor het vaccin.

Kuipers volgt hiermee het advies van een groep experts en het RIVM. Mensen uit de risicogroep krijgen twee doses aangeboden, tussen de twee prikken moeten vier weken zitten. De GGD zal een zogenoemd off-label vaccin gebruiken. Dat is een vaccin dat niet voor de bestrijding van apenpokken is gemaakt, maar er wel tegen werkt.

Nieuwsuur schreef gisteren dat experts de overheid aanraden om deze doelgroep te vaccineren omdat het virus zich vooral verspreidt onder mannen die veel wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Dit is ook de groep die veelal het hiv-PrEP medicijn gebruikt of op de wachtlijst hiervoor staat. Het hiv-PrEP medicijn kan een hiv-besmetting voorkomen.

De reden dat het kabinet in Amsterdam met de vaccinatiecampagne begint, is dat daar relatief veel apenpokkenbesmettingen zijn geconstateerd en dat daar een grote populatie van de hiv-PrEP doelgroep woont.

7000 besmettingen

Hoewel het apenpokkenvirus momenteel in Europa vooral mensen besmet die in de hiv-PrEP doelgroep vallen, kan iedereen het virus oplopen. Besmetting gebeurt vooral via lichaamsvocht door huid-op-huidcontact, maar het kan ook zonder seks, bijvoorbeeld via beddengoed.

Wereldwijd zijn er zo'n 7000 besmettingen met het apenpokkenvirus. In Nederland is het virus bij 402 mensen vastgesteld, blijkt uit de meest recente cijfers. Het ziekteverloop is over het algemeen mild, er zijn in Nederland nog geen mensen vanwege een besmetting met het apenpokkenvirus opgenomen in het ziekenhuis.

Dit is wat we nu weten over apenpokken:

2:32 Dit is wat we nu weten over apenpokken